Сотрудники ГИБДД попросили свердловчан не искать попутчиков для междугородних поездок через интернет

18:23 | 14.01.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники свердловской госавтоинспекции порекомендовали свердловчанам не выбирать водителей для междугородних поездок через интернет-сайты. По словам представителей ГИБДД, часто у попутчиков нет достаточного опыта управления автомобилем, а машина может быть неисправна. Поэтому такие поездки могут быть небезопасны.



Так, накануне вечером на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП, в ходе которого пострадали две молодые девушки. Водитель за рулем «Тойота» не справилась с управлением и допустила съезд в кювет и врезалась в дерево. Одна из пострадавших получила серьезные травмы. Сейчас решается вопрос о ё транспортировке в Екатеринбург. Девушки во время аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.



Как установили сотрудники ГИБДД, пассажиры нашли водителя через один из интернет-сервисов. По факту аварии будет проводиться дознание.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»