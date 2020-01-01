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18:10 | 14.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Ледовый городок в Екатеринбурге посетили более 400 тысяч человек

Екатеринбургский ледовый городок на площади 1905 года посетили более 400 тысяч человек. Как рассказали в горадминистрации, площадка в центре уральской столицы даже попала в рейтинг самых популярных новогодних фестивалей и ярмарок России по версии портала ТурСтар.

По словам организаторов, аттракционы городка в этом году посетило на 30% больше гостей, чем в прошлом.

Следует отметить, что 18-19 января на площадке пройдут традиционные тематические программы для детей, а 26 января с 12 до 13 часов будет проходить торжественная церемония закрытия. 27 января в 14:00 в городке пройдет традиционный фестиваль «Ледовый штурм».

Напомним, что в этом году тема ледового городка - «200 лет со дня открытия Антарктиды».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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