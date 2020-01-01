В Нижнем Тагиле женщину сбила отечественная легковушка

17:53 | 14.01.2020

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сегодня, 14 января, около дома №110 по улице Чайковского отечественная легковушка при повороте направо на пешеходном переходе сбила 62-летнюю женщину. Инцидент произошел около 11:30.



Как рассказали в Госавтоинспекции, водителем ВАЗ-2106 оказался 61-летний водитель со стажем вождения около 43 лет. Он сообщил, что не успел избежать наезда на пешехода, так как женщина вышла на нерегулируемый пешеходный переход из-за стоящего автомобиля, и ее не было видно.



В результате ДТП пенсионерка получила ушиб правого бедра. Ее госпитализировали в ЦГБ №1.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»