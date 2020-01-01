Полиция раскрыла серию краж канализационных люков в Нижнем Тагиле

17:38 | 14.01.2020

Фото: yandex.com

Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила задержали троих жителей города, подозреваемых в краже металлических люков. В полицию обратился специалист службы безопасности одного из производственных предприятий города, который сообщил, что с территории компании пропали несколько металлических крышек и колодезных колец, общим ущербом около 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».



После изучения записей с видеокамер наружного наблюдения полицейские установили автомобиль, в который преступники ночью погрузили крышки люков, после чего скрылись: «Полицейские незамедлительно организовали проверку пунктов приёма металла, в одном из которых было обнаружено похищенное имущество. Вес похищенного металла составил более 800 килограммов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщикам уголовного розыска удалось установить и задержать граждан, причастных к совершённому преступлению». Задержанными оказались мужчины, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Все они работают на градообразующих предприятиях.



В полиции уже возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору». Основной подозреваемый — ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ мужчина 36 лет. Сейчас он находится в СИЗО, а его сообщники под подпиской о невыезде.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»