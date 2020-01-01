Счетная палата Екатеринбурга заявила о завышенных тарифах на проезд в общественном транспорте

17:23 | 14.01.2020

Счетная палата Екатеринбурга подтвердила, что в городе действительно завышена стоимость проезда в общественном транспорте. Накануне глава палаты Андрей Парунин встретился со спикером гордумы Игорем Володиным и рассказал о промежуточных результатах проверки.



Как рассказал Игорь Володин, задача стояла найти способ снижения стоимости проезда с 28 рублей. Промежуточные результаты показывают, что вроде бы цена действительно завышена. Однако Володин призывает дождаться итогов экспертизы, которые подведут в первых числах марта.



Кроме того, спикер гордумы отметил, что будет назначено еще одно исследование для уточнения «определенных моментов».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»