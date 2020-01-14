В Екатеринбурге пассажирский автобус едва не протаранил дом, вылетев на тротуар

17:02 | 14.01.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге пассажирский автобус «Богдан», попавший в ДТП в районе пересечения улиц Комсомольской и Лобачевского, вынесло на тротуар. ДТП произошло на улице Комсомольская, 43.

О происшествии сообщили пользователи сообщества «Инцидент Екатеринбург».



По словам очевидцев, автобус едва не протаранил жилой дом, увязнув в сугробе всего в нескольких метрах от здания. Кроме автобуса в аварию попали 2 легковых автомобиля.



В отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что информация о столкновении к ним поступила. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС, которые выясняет все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»