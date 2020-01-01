Прокуратура Богдановича обязала чиновников выделить жилье детям-инвалидам

16:50 | 14.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Прокуратура Богдановича обязала городскую администрацию выделить двум детям-инвалидам – брату и сестре – новое жилье без очереди. Ранее они уже были включены в список получивших право на внеочередное предоставление жилья.



Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, на протяжении долгого времени данное право так и не реализовывалось, хотя дети страдают хроническим заболеванием, который включен в соответствующий Перечень. Из-за этого они не могут жить в одной квартире.



Прокуратура вмешалась в дело и решила проверить, в каких же условиях живут дети-инвалиды. На момент проверки они также жили в одной квартире. Прокурор пошел в суд, требуя выдать одному из детей другую квартиру, которая будет отвечать санитарным и техническим требованиям.



Суд удовлетворил требования прокурора. Теперь мэрия Богдановича обязана выделить брату или сестре отдельно жилье.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»