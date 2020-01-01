Оперативники ФСБ задержали нелегальных мигрантов на стройплощадке федерального девелопера в Екатеринбурге

15:55 | 14.01.2020

Оперативники УФСБ по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД провели профилактические мероприятия, направленные на декриминализацию строительного рынка. Как стало известно veved.ru, 3 января силовики при силовом сопровождении бойцов спецподразделений проверили стройплощадку жилого комплекса «Космонавтов» – девелоперский проект группы компаний «ПИК» на предмет соблюдения миграционного законодательства.



По данным издания, всего было проверено около 50 иностранных граждан, из которых было задержано 17 человек. Девять из них будут депортированы за нарушение ежима пребывания (проживания) в Российской Федерации.



Источники veved.ru отмечают, что подобные мероприятия продолжатся уже на следующей неделе, а количество задержанных говорит о высоком уровне организации нелегальной миграции в регионе, в частности, в строительной сфере.

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