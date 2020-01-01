В Нижнем Тагиле девочка каталась на тюбинге и получила травму головы

15:45 | 14.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку по факту травмирования восьмилетней девочки. Она каталась на тюбинге и получила травму головы.



Днем седьмого января девочка вместе с отцом каталась в лесу с горки примерно в 350 метро от дома №117 на улице Калинина. После того как девочка ударилась головой, ее увезли в больницу. Насколько тяжела травма в медучреждении не сообщается.



Как рассказали в прокуратуре региона, по предварительным данным, в указанной лесной местности катание с горы не организовано какой-либо организацией, индивидуальными предпринимателями. Граждане катаются произвольно с горки, разрешающие и/или запрещающие таблички и ограждения отсутствуют.



Отмечается, что семья, где воспитывается девочка, - благополучная, на учете не состоит.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»