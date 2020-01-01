Во время рейда в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выявили 82 нарушения правил перевозки детей

15:17 | 14.01.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня утром в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции в рамках рейда проехались по школам и детским садам города и проверили соблюдение правил перевозки детей. За два часа было выявлено 82 нарушения и возбуждено 59 административных дел в отношении родителей.



Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, также во время рейда было выявлено 21 нарушение правил применения ремней безопасности. Два водителя и вовсе управляли автомобилями, не имея при этом прав.



Добавим, что в прошлом году в Екатеринбурге произошло 49 ДТП, в результате которых пострадали 58 детей в возрасте до 12 лет. В пяти случаях они перевозились в машинах с нарушением ПДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»