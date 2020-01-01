В Свердловской области следователи СКР составили «хит-парад» налоговых правонарушителей

15:01 | 14.01.2020

Завтра, 15 января, сотрудники СКР отметят свой профессиональный праздник — День образования Следственного комитета Российской Федерации, который появился в системе правоохранительных органов нашей страны в 2011 году.



В преддверии праздника в свердловском СКР подвели итоги работы и проанализировали данные 2019 года о возмещении ущерба по уголовным делам о налоговых преступлениях. Получился своеобразный рейтинг, в котором нашлось место нерадивым налогоплательщикам, на протяжении длительного времени умудрявшимся незаконно сэкономить, но в итоге заплатившим «по всем счетам».



На пятом месте в этом рейтинге находится руководитель одного из предприятий, занятых в строительной сфере. Этот гражданин, 1954 г.р., достоверно зная об имеющейся у его ЗАО задолженности по уплате налогов, решил сокрыть средства организации, за счёт которых могло быть произведено погашение данной налоговой задолженности. Ему почти удалось «вывести в тень» более 4 миллионов рублей, однако коварные планы были раскрыты стражами порядка. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации. Получение судимости, судя по всему, не входило в планы гражданина, поэтому он предпочёл в полном объёме погасить задолженность по налогам, тем самым избавить себя от уголовного преследования. Благо, что действующее законодательство предоставляет такую возможность для вовремя одумавшихся фигурантов по делам о налоговых преступлениях, которые впервые привлекаются к ответственности за подобные деяния и приняли меры к возмещению ущерба. В итоге мужчина заплатил в бюджет государства сумму недоимки в размере 6,5 млн рублей и принёс официальное извинение за своё противоправное поведение.



Четвертое место в рейтинге налоговых правонарушителей занимает директор одного из ООО, который также решил сокрыть от государства средства своей фирмы, имеющей задолженность по налогам в сумме 7 миллионов рублей. Но и в этом случае все тайное стало явным. Под гнётом собранных следователями СКР улик, подозреваемый признал вину, уплатив в бюджет сумму налоговой недоимки. Уголовное дело в отношении этого гражданина было направлено в суд для применения к мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Тройку «лидеров» в рейтинге СКР замыкает руководство одной из транспортных компаний, зарегистрированных в Кировском районе Екатеринбурга. Предприниматели, путём некоторых манипуляций с налоговыми документами, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 18 миллионов рублей. В ходе расследования возбуждённого органами СКР уголовного дела об уклонении от уплаты налогов были установлены лица, фактически руководящие деятельностью транспортной компании. В ходе их допросов, а также по итогам проведения судебной налоговой экспертизы была восстановлена истинная картина произошедшего преступления. Поняв, что отпираться бессмысленно, руководитель транспортной компании полностью возместил причинённый преступлением ущерб.



Почётное второе место в этом налоговом «хит-параде» занимает директор одной управляющей компании, расположенной в Южном управленческом округе Свердловской области. Этот нерадивый руководитель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 63 миллионов рублей. Сделано это было путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, завысивших выручку, освобождаемую от обложения налогом на добавленную стоимость. Конечно, сорвать куш в размере шести десятков миллионов рублей было бы лакомым куском для директора УК, но и в этот раз коварные планы недобросовестного налогоплательщика были раскрыты. В итоге подозреваемому, очевидно, не заинтересованному в том, чтобы в ближайшие годы провести в колонии, пришлось заплатить сполна, возместив причинённый бюджету ущерб.



И, наконец, безусловным лидером рейтинга, составленного сотрудниками СКР, является руководитель ещё одного ЗАО, занятого в сфере рекультивации промышленных земель. Этот коммерсант вот уж действительно в особо крупном размере уклонился от уплаты налогов, не доплатив в бюджет более 200 миллионов рублей. Следствием СКР было установлено, что с целью получения необоснованной налоговой выгоды, руководитель предприятия создал фиктивный документооборот с рядом организаций, что и позволило ему «увильнуть» от уплаты налогов на столь внушительную сумму. Однако и в этом случае все закончилось благополучно. Прежде всего, для самого подозреваемого, который возместил причинённый ущерб, набежавшие пени и штрафы на общую сумму около 300 миллионов рублей, и не был подвергнут уголовному наказанию.



Подводя итог данному рейтингу, в следственном управлении СКР по Свердловской области отмечают, что борьба с преступлениями в налоговой сфере продолжает оставаться одним из наиболее приоритетных направлений деятельности органов следствия.

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