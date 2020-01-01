СКР возбудил новое уголовное дело в отношении стрелка из Нижнего Тагила

14:51 | 14.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении стрелка из Нижнего Тагила, ранившего в голову мальчика из пневматической винтовки, по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Дело находится в производстве Главного следственного управления СКР. Об этом сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.



Как рассказала Петренко, первоначально уголовное дело было возбуждено органами внутренних дел, а затем, после выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов и жалоб родственников на ненадлежащее расследование, по поручению Председателя СК России была инициирована передача материалов в Следственный комитет.



На данный момент стрелок, из-за пули которого погиб ребенок, задержан. В ближайшее время следствие будет решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



Напомним, что трагедия произошла вечером 4 августа в коллективном саду на Ольховке. Подвыпившая группа людей стреляла из пневматического ружья по банкам недалеко то того места, где играли дети. В какой-то момент ребенок оказался на линии огня – пуля попала ему в голову. Мальчик пролежал в коме несколько месяцев и скончался 12 января.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»