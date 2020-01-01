В Алапаевске разыскивают вора, ограбившего магазин электроники

14:19 | 14.01.2020

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Сотрудники полиции Алапаевска разыскивают вора, ограбившего магазин бытовой техники и электроники, расположенный на улице Фрунзе. Инцидент произошел утром 11 января.



Злоумышленник влез через разбитое окно и украл 23 смартфона и денежный ящик для кассового аппарата с «разменкой» порядка 500 рублей. Общая сумма украденного составила 108,5 тысяч рулей.



Как рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области, полицейские изъяли с места происшествия запись с камер видеонаблюдения. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения мужчины. По факту воровства возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Приметы злоумышленника: славянская внешность, 25-30 лет, рост 160-170 см, среднее телосложение.



На момент совершения кражи он был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы с потертостями, серую вязаную шапку с отворотом, черные кроссовки с белыми вставками на подошве и вязаные перчатки темно-серого цвета. При себе у мужчины был темно-синий рюкзак.



Информацию о нахождении разыскиваемого просят сообщить в ММО МВД России «Алапаевский» по телефону: 8 (34346) 3-42-25 или по линии «02».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»