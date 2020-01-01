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13:41 | 14.01.2020
Скрин с видео, https://vk.com/lampa
Житель Екатеринбурга, выросший в детдоме, решил подарить учреждению выигранный автомобиль
«Когда я узнал, что выиграл, то сразу сказал, что не надо меня снимать, вообще про то рассказывать – отдайте машину родному детдому, где я вырос, это моя благодарность. Я сам водить не умею, привык ногами ходить. Мог автомобиль продать, потратить деньги на свои нужды, но захотелось по-человечески сделать что-то доброе», – рассказал Андрей Богданов.
Судьба 42-летнего Андрея Богданова крайне непростая. После того, как ему исполнилось 18 лет, его отправили в пансионат в Краснотурьинск, оттуда, в 2013 году – в Уктусский пансионат на улице Просторной в Екатеринбурге. Все это время, он, как сирота добивался положенной ему от государства квартиры, изыскивал средства на юриста, чтобы через суд и прокуратуру ему предоставили собственное жилье. Министерство социальной политики Свердловской области помощи в выделении жилья ему никакой не оказывало, даже отказалось оплатить услуги юриста. Два года назад, благодаря собственному упорству, он получил квартиру от государства.
© «Вечерние ведомости»
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