В Нижнем Тагиле разыскивается педофил, напавший на восьмилетнюю девочку в подъезде

12:45 | 14.01.2020

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, напавшего 3 января на восьмилетнюю девочку в подъезде дома № 22 по улице Матросова, об этом изданию Znak.com сообщил пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.



Приметы подозреваемого: на вид ему 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 сантиметров, волосы темно-русые. В момент совершения преступления был одет в короткий черный пуховик, темно-синие джинсы, черные туфли и черную вязаную шапку.



Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке, просят позвонить в следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СКР по Свердловской области по телефону: 8 (3435) 41-45-07.



Подробности нападения на ребенка в следственном комитете пока не раскрывают. По факту нападения на ребёнка возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста

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