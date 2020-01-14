В Екатеринбурге начали выдавать паспорта футбольных болельщиков на чемпионат Евро-2020

12:59 | 14.01.2020

Фото: пресс-служба региональной "Почты России"

В Екатеринбурге начали выдавать паспорта болельщиков (FAN ID) для посещения футбольных матчей европейского UEFA 2020, который пройдет этим летом в Санкт-Петербурге. Получить паспорта болельщики могут на Главпочтамте на проспекте Ленина, 39, после того, как зарегистрируются на специальном сайте.



«Выдача паспортов производится только в Главпочтамте при предъявлении документа, который удостоверяет личность получателя (паспорт или свидетельство о рождении) и который был указан при оформлении заявки на FAN ID, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». – Это должен быть один и тот же документ».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»