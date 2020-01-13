На трассе Екатеринбург — Серов погиб человек

11:43 | 14.01.2020

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Вечером 13 января на трассе Екатеринбург — Серов в ДТП погиб мужчина 1962 года рождения, переходивший дорогу.



В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области рассказали, что 28-летний водитель за рулём Honda ехал по трассе из Серова. Он включил дальний свет фар, но внезапно через десять метров на дороге возник пешеход. Водитель вывернул руль, но не успел остановить машину и сбил пешехода.



Установлено, что погибший только приобрёл в автосалоне Москвы новый автомобиль Hyundai Tucson и возвращался на нем домой в город Белоярский. Он остановился на трассе и направился на противоположную сторону дороги, предположительно, чтобы посмотреть дорожные знаки, указывающие направление движения на развязке. Возвращаясь обратно в свой автомобиль он попал под машину.



В ведомстве добавили, что на одежде погибшего не было световозвращающих элементов, а участок дороги, на котором произошло ДТП, почти не освещен.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»