В список домов для капремонта в Екатеринбурге попало здание, которое должны снести ради филармонии

11:14 | 14.01.2020

Фото: ЕТВ

На официальном портале администрации Екатеринбурга опубликовали список домов, попадающих в этом году под капремонт. Горожане удивлены тем, что в этом списке также находится дом по адресу Карла Либкнехта, 40.



Известно, что данное здание должен идти под снос, так как на его месте городские власти планируют открыть новый зал филармонии к 300-летию Екатеринбурга.



Как рассказала пресс-секретарь городской администрации Виктория Мкртчян, сейчас планируется разобраться, как сносимый дом попал в список для капремонта. Если произошла ошибка, то в документ можно будет внести изменения даже несмотря на то, что он утвержден.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»