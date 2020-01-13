Тренер из Екатеринбурга отправился за решетку из-за неуплаты алиментов

10:44 | 14.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Екатеринбургского тренера по тайскому боксу отправили под арест на 10 дней из-за неуплаты алиментов. В отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области рассказали, что мужчина задолжал трехлетней дочери 180 тысяч рублей.



В УФССП отметили, что должник, имеющий постоянный, но неофициальный заработок (работает тренером по тайскому боксу для взрослых детей), отказался платить алиментные платежи в добровольном порядке «по идейным соображениям».



Кроме того, судебный пристав-исполнитель уже привлекал мужчину к административной ответственности – екатеринбуржец получил десять суток ареста, после чего погасил задолженность в 38 тысяч рублей. Спустя почти год после этого случая тренера вновь отправили за решетку после требований судебного пристава.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»