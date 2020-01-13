В Екатеринбурге ночью сгорела иномарка

10:15 | 14.01.2020

ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков сгорела иномарка. Сообщение о пожаре поступило в 22:23.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в шесть квадратных метров оказался поврежден моторный отсек автомобиля «Mazda3». В тушении пожара были задействованы девять спасателей и две спецмашины.



С огнем удалось справиться за три минуты. Информации о пострадавших в пожаре нет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»