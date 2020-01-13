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09:46 | 14.01.2020
Фото: сообщество «Уралмаш-Эльмаш.РФ»
На Уралмаше починили трубы, из-за которых улицу затопило кипятком
Специалисты приехали на место аварии как можно скорее и заменили шесть метров изношенной трубы на новую. Сварочные работы были завершены только ночью к 02:00.
Как рассказали в пресс-службе ЕТК, на месте ЧП работали три аварийные бригады из 18 человек и пять спецмашин. Во время проведения работ отопление и горячее водоснабжение потребителей обеспечивалось с обратного трубопровода. После завершения ремонта вода подается по обычной схеме.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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