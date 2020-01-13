В Свердловской области нашли пропавшую школьницу из Ревды

09:29 | 14.01.2020

Фото: СКР по Свердловской области

В Свердловской области завершились поиски 15-летней Виктории Логиновских, которая пропала еще 6 января 2020 года. Школьницу из Ревды искали волонтеры и силовики после того, как во время каникул она поехала в Верхнюю Пышму и перестала выходить на связь.



О нахождении пропавшей сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Найдена, жива», – говорится в сообщении.



Добавим, что перед побегом из дома Виктория зашла в продуктовый магазин и попросила у продавца мобильный телефон, с которого удалила свою страницу во «ВКонтакте». Оказалось, что несовершеннолетняя уже не в первый раз сбегает из дома, однако раньше родители школьницы в полицию не обращались.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»