Руководство мэрии Екатеринбурга соберется в полном составе впервые в 2020 году

09:15 | 14.01.2020

Сегодня, 14 января, впервые в новом 2020 году руководство администрации Екатеринбурга соберется в полном составе.



Каждый второй вторник месяца в администрации проходит расширенное оперативное совещание, в котором участвуют руководящие сотрудники «головной» мэрии и руководители административных районов областного центра. Данное совещание проводится в закрытом режиме.



Кроме того, первое публичное мероприятие в городской думе также пройдет сегодня. Под руководством спикера гордумы Игоря Володина соберется рабочая группа, которой предстоит определить правила отчета мэра Екатеринбурга перед депутатами.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»