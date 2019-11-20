Юношу, выпавшего с восьмого этажа в Березовском, перевели в больницу Екатеринбурга

20:13 | 13.01.2020

Фото: Е1

Шестнадцатилетнего подростка, выпавшего с балкона 8 этажа, перевели в городскую больницу №9 Екатеринбурга из реанимации ЦГБ Березовского.



Как сообщает портал Е1, состояние юноши на данный момент стабильно-тяжелое. У него переломы ребер и травма головы.



Напомним, что инцидент случился вечером 11 января в доме по адресу Новая,20 в Березовском. По словам жителей дома, откуда выпал парень, там подростки «нанюхались газа», и в результате один из них не удержал равновесие. На данный момент происшествие проверяет следственный комитет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»