В Екатеринбурге проходит последний «Старый Новый рок»

19:48 | 13.01.2020

Фото: организаторы фестиваля

В уральской столице сегодня, 13 января, проходит фестиваль «Старый Новый рок». В этот раз мероприятие проводят в последний раз.



Фестиваль проходит в «Ельцин центре». Сегодня на трех площадках екатеринбуржцы смогут услышать таких исполнителей как «ТОП», «Ва-банк», «Чайф» и других музыкантов.



Напомним, что «Старый Новый рок» в Екатеринбурге впервые состоялся в 2000 году. За 20 лет на площадках фестиваля выступило множество начинающих и известных исполнителей. В июле 2019 года директор фестиваля Евгений Горенбург заявил, что «Старый Новый рок» 2020 года станет последним.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»