Новости дня
18:22 | 13.01.2020
Потребительские кредиты: удобство получения
С помощью интернета и его специализированных сайтов потребительские кредиты в Екатеринбурге и других городах могут получать совершеннолетние граждане страны с постоянной пропиской. Иногда требования к возрасту заемщика более серьезные: минимальные значения могут стартовать с 21 года, 23 лет. В зависимости от банка, предложения существенно различаются своими условиями. Некоторые компании нетребовательны к свои клиентам, не выдвигают особых требований, а другие запрашивают залоги, поручителей, справки о подтверждении доходов, идеальные кредитные истории и прочее. Процентная ставка может находиться в очень широком диапазоне: от 9% до 20%. При этом период погашения чаще всего не превышает 5-6 лет. Суммы займов тоже кардинально различаются, в большинстве случаев их максимальные значения тесно связаны с масштабами компании, опытом ее присутствия на рынке.
Удобнее всего разбираться с сегментом потребительских кредитов на сайтах, где собраны все актуальные предложения от надежных банков. Здесь могут быть представлены сотни решений с кардинальным разбросом характеристик. Для эффективности использования таких порталов предусмотрены формы для персонального подбора подходящих ссуд. От человека требуется лишь ввести ряд значимых данных, по которым происходит поиск самых идеальных позиций. При этом система обычно выдает сразу несколько вариантов: применительно к каждому из них может быть сформирована одна заявка на получение интересующей денежной суммы. В таком формате финансовый вопрос получает решение в течение часа, что привлекательно в форс-мажорных ситуациях.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:23 | 13.01.2020
Полицейские вручат миллион тому, кто поможет задержать убийцу матери и дочери в Нижнем Тагиле
20:39 | 13.01.2020
В екатеринбургском ЦПКиО начали сносить аттракционы
20:13 | 13.01.2020
Юношу, выпавшего с восьмого этажа в Березовском, перевели в больницу Екатеринбурга
19:48 | 13.01.2020
В Екатеринбурге проходит последний «Старый Новый рок»
19:10 | 13.01.2020
Губернатор поздравил свердловских журналистов с Днем российской печати
18:32 | 13.01.2020
Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»
18:28 | 13.01.2020
В связи с грядущим потеплением возможно изменение условий работы ледового городка «Легенды древней Пармы»
18:23 | 13.01.2020
Пермские фигуристы взяли «золото» на молодежной Олимпиаде
18:22 | 13.01.2020
Потребительские кредиты: удобство получения
18:19 | 13.01.2020
Пермская компания получит грант Фонда развития информационных технологий на «умное производство»
18:14 | 13.01.2020
Выдано разрешение на строительство новой школы в Кировском районе Перми
18:06 | 13.01.2020
В Екатеринбурге утверждена программа капремонта жилых домов
17:54 | 13.01.2020
В Перми начинается реконструкция здания Дворца молодежи
17:54 | 13.01.2020
В Первоуральске осудили женщину, убившую своего друга ножкой от стола
17:46 | 13.01.2020
Аэропорт «Большое Савино» подвел итоги новогодних каникул
17:25 | 13.01.2020
В Екатеринбурге стрелка, убившего двух девушек на Уктусе, отправили на психиатрическую экспертизу
17:05 | 13.01.2020
Универсиаду в Екатеринбурге заменят на Всемирные университетские игры
16:41 | 13.01.2020
Троицкой станции распределения газа нужна модернизация
16:33 | 13.01.2020
В Свердловской области сгорел частный жилой дом
16:07 | 13.01.2020
Свердловская прокуратура выявила 15 сайтов, на которых продавали снюс
15:43 | 13.01.2020
На Уралмаше перекресток затопило кипятком
15:23 | 13.01.2020
В Екатеринбурге в результате ДТП погиб уборщик снега
14:56 | 13.01.2020
Прикамских школьников приглашают поступать в вузы МВД
14:43 | 13.01.2020
В столице Урала ликвидируют один из уралмашевских автобусных маршрутов
14:21 | 13.01.2020
Бывший свердловский банкир скрылся от суда
14:14 | 13.01.2020
В скором времени Екатеринбург и Курган свяжет «Ласточка»
14:06 | 13.01.2020
За год более 900 прикамских мам в декрете получили новую профессию
13:51 | 13.01.2020
В Свердловской области из-за аварии без газа остались 450 человек