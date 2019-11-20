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18:22 | 13.01.2020

Потребительские кредиты: удобство получения

За последние годы кредитный рынок претерпел значительные преобразования, многие из которых оказались направлены на обеспечение удобства получения ссуд населением. Результатом этого стало появление возможностей для дистанционного взятия денег в долг в рамках финансовых компаний. Связующим звеном здесь оказался интернет с его инструментами для формирования заявок от заемщиков, их оперативного рассмотрения и удовлетворения. Удаленно сотрудничать начали не только микрофинансовые организации, но и серьезные банки. В числе их предложений оказались потребительские кредиты, благодаря которым можно приобретать товары или услуги самого разнообразного характера. Нередко воспользоваться подобными продуктами можно непосредственно в точках продаж, но также с некоторых пор они доступны и удаленно.

С помощью интернета и его специализированных сайтов потребительские кредиты в Екатеринбурге и других городах могут получать совершеннолетние граждане страны с постоянной пропиской. Иногда требования к возрасту заемщика более серьезные: минимальные значения могут стартовать с 21 года, 23 лет. В зависимости от банка, предложения существенно различаются своими условиями. Некоторые компании нетребовательны к свои клиентам, не выдвигают особых требований, а другие запрашивают залоги, поручителей, справки о подтверждении доходов, идеальные кредитные истории и прочее. Процентная ставка может находиться в очень широком диапазоне: от 9% до 20%. При этом период погашения чаще всего не превышает 5-6 лет. Суммы займов тоже кардинально различаются, в большинстве случаев их максимальные значения тесно связаны с масштабами компании, опытом ее присутствия на рынке.

Удобнее всего разбираться с сегментом потребительских кредитов на сайтах, где собраны все актуальные предложения от надежных банков. Здесь могут быть представлены сотни решений с кардинальным разбросом характеристик. Для эффективности использования таких порталов предусмотрены формы для персонального подбора подходящих ссуд. От человека требуется лишь ввести ряд значимых данных, по которым происходит поиск самых идеальных позиций. При этом система обычно выдает сразу несколько вариантов: применительно к каждому из них может быть сформирована одна заявка на получение интересующей денежной суммы. В таком формате финансовый вопрос получает решение в течение часа, что привлекательно в форс-мажорных ситуациях.

© «Вечерние ведомости»

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