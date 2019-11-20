Свердловские медики зарегистрировали низкую заболеваемость ОРВИ и гриппом

18:25 | 13.01.2020

Фото: phiten.ru

За вторую неделю 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 15,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Согласно данным Роспотребнадзора, это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 40%.



В Екатеринбурге за неделю с 6 по 12 января ОРВИ заболели 8,9 тысяч свердловчан. Кроме того, за неделю медики обследовали 120 человек в рамках лабораторного мониторинга и выявили вирусы негриппозной этиологии и вирусы группы А и В. Также за вторую неделю года было зарегистрировано 675 случаев с предварительным диагнозом «пневмония». Это выше уровня прошлой недели на 35%, но ниже аналогичного периода в прошлом году.



Отметим, что по данным на 10 января в регионе прививки от гриппа поставили 2 млн 259 человек (54% населения).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»