В Екатеринбурге утверждена программа капремонта жилых домов

18:06 | 13.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице утвердили программу капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



Как рассказали в пресс-службе администрации города, работы будут выполняться в соответствии с региональной программой на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области. В 2019 году в домах, где запланированы работы, специалисты провели обследование, по данным которого разработали проектно-сметную документацию.



Согласно документам, на объектах будут проводить ремонт инженерных систем, лифтового оборудования, крыш, фасадов, фундаментов или подвальных помещений.



С перечнем домов, где будет проводиться ремонт, можно ознакомиться на официальном портале горадминистрации.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»