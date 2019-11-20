В Первоуральске осудили женщину, убившую своего друга ножкой от стола

17:54 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru

В Первоуральске осудили 26-летнюю жительницу Шалинского района за убийство друга.



Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, в начале августа женщина по пьяни набросилась на товарища с ножом и ножкой от стола. От полученных травм он скончался на месте. После убийства злоумышленница хотела скрыть тело в лесу, но прежде решила прибрать квартиру: спрятала нож и вымыла полы в доме.



По результатам следствия убийце назначено семь лет колонии общего режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»