Универсиаду в Екатеринбурге заменят на Всемирные университетские игры

17:05 | 13.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Международная федерация студенческого спорта (FISU) изменила название и логотип спортивных мероприятий. Напомним, летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году и закроется в день юбилея города.



На официальном сайте FISU отмечается, что логотип в форме буквы U означает "вы" и "нас", а смешанный градиент цветов отражает приверженность федерации студенческого спорта к разнообразию, равенству, инновациям и радости от спорта.



Пока неизвестно, как изменения повлияют на Екатеринбург. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области пока не дает никаких комментариев. «Вечерние ведомости» следит за развитием событий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»