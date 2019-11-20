В Краснотурьинске на территории БАЗа от удара электрическим током погиб рабочий

16:46 | 13.01.2020

В Краснотурьинске на территории глиноземного цеха Богословского алюминиевого завода от удара электрическим током погиб сотрудник подрядной организации ООО «УралТЭМ», сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск».



Информацию изданию подтвердили в пресс-службе предприятия.



«13 января сотрудник подрядной организации ООО "УралТЭМ" при выполнении работ получил электротравму, несовместимую с жизнью. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося создана специальная комиссия, ведется расследование. Администрация предприятия выражает соболезнование родным и близким погибшего», – прокомментировали ЧП в пресс-службе БАЗа.



По данным «Вечернего Краснотурьинска», погибшему 31 год.

© «Вечерние ведомости»