В Свердловской области сгорел частный жилой дом

16:33 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня утром в селе Аятском Невьянского городского округа сгорел частный жилой дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 136 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 09:54 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия выехали семь пожарных и две единицы спецтехники. Все работы были завершены лишь в 16:00 по местному времени.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»