В Екатеринбурге в результате ДТП погиб уборщик снега

15:23 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня утром в столице Урала в результате ДТП погиб 33-летний мужчина, занимавшийся уборкой снега.



Как сообщили в ГИБДД, водитель грузового автомобиля «Мерседес» при движении задним ходом к месту разгрузки на территории одного из предприятий насмерть сбил уборщика снега.



Установлено, что за рулем грузовика был 51-летний водитель, стаж управления транспортными средствами которого составляет 25 лет. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, опрашиваются свидетели.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»