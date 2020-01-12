В Екатеринбурге порядка полусотни детей пострадали в новогодние праздники

15:05 | 13.01.2020

Фото: eanews.ru

Более 50 детей обратились в екатеринбургскую больницу №9 после катания на «бубликах» в новогодние праздники.



Пресс-служба горздрава отмечает, что возраст обратившихся варьируется от пяти до 17 лет. Несколько детей и подростков оказались в реанимации в тяжелом состоянии. Около 30 пострадавших получили ушибы; они находятся под наблюдением врачей по месту жительства.



Управление здравоохранения напоминает, что бублики могут быть опасны для жизни и здоровья: результатом подобного развлечения становятся различные виды травм – черепно-мозговые с переломами костей черепа, ушибы и сотрясение головного мозга, скелетные травмы с переломами позвоночника, костей таза, костей верхних и нижних конечностей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»