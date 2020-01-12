В столице Урала ликвидируют один из уралмашевских автобусных маршрутов

14:43 | 13.01.2020

Фото: eanews.ru

В скором времени на Уралмаше могут ликвидировать автобусный маршрут №033.



Сообщается, что на данный момент маршрут обслуживают лишь 2-3 автобуса, что делает его неэффективным, в то время как дублирующий его рейс №060, принадлежащий тому же перевозчику ООО «Пегас», спонсируется и поддерживается куда лучше.



Напомним, ранее 033 маршрут обслуживала Марина Нифантьева 17 машинами. После объявленного конкурса маршрут достался компании «Авто-Ном». После инцидента с признанием контракта незаконным был объявлен очередной конкурс, в результате которого 033 оказался в руках ООО «Пегас».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»