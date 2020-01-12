Новости дня
14:14 | 13.01.2020
Фото: yandex.ru
В скором времени Екатеринбург и Курган свяжет «Ласточка»
Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщает, что «Ласточка» заменит собой скоростной электропоезд повышенной комфортности ЭД4МК, что позволит сократить время следования. Пока не сообщается на сколько, но известно, что сейчас это время составляет 5,5 часа. Помимо прочего, новый поезд будет состоять из пяти вагонов, в которые будут включены новые удобства – розетки, кондиционеры, площадки для крупногабаритного багажа.
Директор департамента промышленности и транспорта Курганской области Владимир Ковалев отмечает, что вопрос запуска «Ласточки» был поставлен еще пять лет назад, но никто ничего не делал. Несмотря на это, губернатор Курганской области Вадим Шумков приложил все силы, чтобы реализовать эту идею.
Напомним, сегодня стоимость проезда из Екатеринбурга в Курган составляет 616 или 958 рублей, в зависимости от класса вагона. Из Кургана в Екатеринбург - та же цена. Поезд ходит по расписанию: Курган - Екатеринбург - 6:45-12:07, Екатеринбург - Курган - 18:50-23:48.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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