В Свердловской области из-за аварии без газа остались 450 человек

13:51 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru

В поселке Арти Артинского городского округа сегодня утром произошла авария. Грузовой автомобиль повредил газопровод низкого давления.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия без газа остались 144 частных дома с населением 450 человек.



В виду наличия печного и электрического отопления, теплоснабжение в домах нарушено не было; социально-значимые объекты поселка в зону отключения не попали.



Сейчас восстановлением газоснабжения занимаются семь специалистов и пять единиц техники. Восстановление подачи газа запланировано на 15 января.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»