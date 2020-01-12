Минприроды уличило Среднеуральскую птицефабрику в сливе отходов в лесной массив

При патрулировании лесов в новогодние праздники государственными лесными инспекторами в районе Среднеуральской птицефабрики выявлен незаконный сброс жидких отходов от разведения сельскохозяйственной птицы. Жидкость с едким запахом, напоминающая смыв куриного помета, вытекала из резинового шланга с территории Среднеуральской птицефабрики в лесной массив, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.По данному факту составлен акт о лесонарушении, который направлен в полицию для привлечения виновных лиц к установленной ответственности. Вред, причиненный лесам вследствие выявленных нарушений, составил 1 миллион 950 тысяч рублей. Дополнительно будет произведен расчет размера затрат, связанных с приведением лесного участка в состояние, пригодное для его использования.Среднеуральской птицефабрике, кроме возмещения ущерба, грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ («Загрязнение лесов сточными водами и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса»). Указанная статья предусматривает, в том числе, административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.В свою очередь, должностные лица Министерства продолжат надзорные мероприятия по пресечению подобной незаконной деятельности.