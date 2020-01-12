Житель Верхней Пышмы отправлен под суд за избиение полицейского

12:31 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге осудят жителя Верхней Пышмы, обвиняемого в избиении сотрудника полиции, который находился при исполнении. Инцидент произошел еще в начале ноября прошлого года после того, как мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения – он буянил и мешал другим людям.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый в момент задержания отказался ехать в отделение полиции, схватился левой рукой за перила лестницы и сел на пол. Один из полицейских стал своей рукой разжимать руку обвиняемого, которой тот схватился за перила. В этот момент мужчина умышленно кулаком правой руки нанес удар по кисти левой руки сотрудника полиции.



Как заключили медики, обвиняемый причинил полицейскому оскольчатый внутрисуставный перелом ногтевой фаланги четвертого пальца левой кисти со смещением отломков.



На жителя Верхней Пышмы завели уголовное дело и направили его в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»