Екатеринбуржцы уехали зарабатывать на север и остались без денег

12:05 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Семь екатеринбуржцев отправились на заработки в ЯМАО, однако обещанных денег не получили. Организация «Стройнефтегаз» не выплатила им зарплату, накопив в общей сложности долг свыше 1,2 миллиона рублей.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, работники написали коллективную жалобу о невыплате денег за выполненные работы на строительном объекте в Губинском. Это и стало основанием для вмешательства прокуратуры.



После проведения проверки выяснилось, что «Стройнефтегаз» заключил с екатеринбуржцами срочные договоры. После того, как все работы на объекте были официально завершены, работники устроились к новому работодателю.



В результате после вмешательства прокуратуры уральцам все же выплатили весь долг по зарплатам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»