В Свердловской области в течение трех дней будут ловить водителей, нарушающих правила перевозки детей

11:42 | 13.01.2020

С 14 по 17 января сотрудники Госавтоинспекции будут ловить на дорогах Свердловской области автолюбителей, нарушающих правила перевозки детей в машине. Инспекторы будут дежурить утром и днем около детских садов и школ.



Особое внимание будет уделяться автокреслам и другим удерживающим устройствам, а также весу детей. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, по итогам прошлого года в результате ДТП, произошедших в регионе, погибли пять маленьких пассажиров. Еще 205 детей получили травмы – этот показатель вырос на 10%.



Добавим, что в 2019 года во время аналогичных рейдов, инспекторы поймали более 19 тысяч водителей, нарушивших ПДД,

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»