Из-за неисправного терминала на въезде в Кольцово собрались пробки

11:19 | 13.01.2020

Фото: e1.ru

Сегодня ранним утром водители встали в огромные пробки на въезде в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Автомобили застряли на улице Бахчиванджи и на Кольцовском тракте.



Как рассказали в пресс-службе аэропорта, виной пробок стал четвертый въездной терминал в зоне посадки-высадки на привокзальной площади, который около четырех утра оказался поврежден и выведен из строя. Из-за этих проблем с терминалом в час «утреннего разлета», как раз когда парковка аэропорта работает с максимальной нагрузкой, ее пропускная способность оказалась ограничена.



Работоспособность въездного терминала технические службы восстановили только к пяти часам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»