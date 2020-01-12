В столице Урала произошел пожар в помещении ТСЖ

10:50 | 13.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге в помещении ТСЖ на улице Мира произошел пожар. Сообщение о возгорании диспетчер получил в 03:52.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в один квадратный метр оказалась повреждена офисная мебель в помещении ТСЖ, расположенного в пристрое муниципального десятиэтажного жилого дома.



На место происшествия выезжали десять спасателей на трех спецмашинах. На борьбу с огнем ушло всего три минуты.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»