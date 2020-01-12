В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей в Новый год школьницы

10:20 | 13.01.2020

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней Александры Пантелеевой, пропавшей 31 декабря около 18:00. Девочка сама вернулась домой живой и здоровой.



Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было. Сотрудники полиции провели с девочкой профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.



Кроме того, в отношении матери был составлен административный протокол за то, что она поздно сообщила в полицию о пропаже дочери.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»