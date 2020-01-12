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10:03 | 13.01.2020

Фото: зоопарк.екатеринбург.рф

Екатеринбуржцам предлагают принести новогодние елки в зоопарк

Екатеринбургский зоопарк предлагает местным жителям не выкидывать ели и сосны, купленные к Новому году, на мусорку, а принести их животным. Однако принимаются только те деревья, которые стояли все праздники в холоде.

– Если и сосны от частных лиц, из квартир, зоопарк не принимает: такие деревья быстро осыпаются и могут быть опасными для игр, если содержат остатки новогодних украшений, - пояснили в пресс-службе зоопарка.

В зоопарке отмечают, что деревья, которые не стояли в тепле и не были ничему украшены, становятся хорошим развлечением для питомцев. Слон, обезьяны, попугаи, кенгуру, грызуны и другие животные лакомятся свежими ветками хвойных деревьев, а крупные и мелкие хищные млекопитающие используют их в качестве укрытий или игрушек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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