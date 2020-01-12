Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над столичным ЦСКА

09:52 | 13.01.2020

Фото: hc-avto.ru

ХК «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в серии буллитов на выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:2.



Для «шоферов» матч начался неудачно – уже к 3-й минуте «Автомобилист» проигрывал 2:0. Однако в середине второго периода Степан Хрипунов и Найджел Доус забросили по одной шайбе с интервалом в 21 секунду и сравняли счет. Вторая половина игры и овертайм в формате «три на три» прошли без голов. В серии буллитов Якуб Коварж отразил все броски хоккеистов ЦСК, а Дэн Секстон принес победу «Автомобилисту», забив решающую шайбу.



Добавим, что в этом сезоне екатеринбуржцы выиграли у действующего обладателя Кубка Гагарина и лидера регулярного чемпионата КХЛ уже два матча. Так, команда Мартемьянова одолела ЦСКА со счетом 2:1 в Екатеринбурге 24 ноября.



Теперь «Автомобилист» находится на четвертом месте в Восточной конференции. Следующий матч для уральцев пройдет 14 января в гостях против череповецкой «Северстали».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»