Уралуправтодор предупреждает свердловских водителей о сильном ветре и метели

09:29 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Сегодня, 13 января, в Свердловской области обещают сильный ветер, метели и гололед. Уралуправтодор предупреждает о неблагоприятных условиях местных водителей и просит их быть особенно осторожными на дорогах.



В пресс-службе Уралуправтодора отметили, что дорожные службы принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности и бесперебойного проезда. «Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям. А также не создавать препятствий для работающей спецтехники», – добавили в управлении.



Кроме того, при обнаружении ЧС на дороге, стоит обязательно сообщить об этом в круглосуточную дежурно-диспетчерскую служу ФКУ «Уралуправтодор»: 8 (800) 200-63-06 (звонок бесплатный).

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»