Полиция Екатеринбурга проводит проверку по заявлению избитого охранниками ресторана мужчины

09:16 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по заявлению 45-летнего мужчины, который уверяет, что его избили охранники клубного ресторана «Максимилианс» на улице Куйбышева, 44Д.



Как пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, пострадавшего направили на судебно-медицинское обследование для установления степени тяжести причиненного здоровью вреда. Сейчас проводится проверка.



По итогам проверки в ведомстве будет принято решение о том, будет ли возбуждаться уголовное дело.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»