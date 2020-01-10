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19:14 | 12.01.2020
Фото: e1.ru, родители Егора
В Нижнем Тагиле умер мальчик, которому прострелили голову
Отметим, на протяжении нескольких месяцев родные искали нейрохирургов, которые бы могли достать пулю из головы мальчика, по всему миру. Даже 10 операций на мозге не помогли спасти жизнь маленького Егора.
Напомним, инцидент произошел 5 августа 2019 года. Пьяный 35-летний мужчина стрелял по банкам, когда одна из пуль попала в голову Егора. Пострадавшего доставили в столицу Урала на вертолете. Мальчику провели 10 операций на мозге, врачи ставили прогнозы, сколько он сможет прожить в таком состоянии.
Виновный в смерти ребенка пытался переложить вину за случившееся на соседа, перебросив оружие на его участок, после чего скрылся с места преступления. Однако полицейские нашли его и начали расследование.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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