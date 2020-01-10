 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

19:14 | 12.01.2020

Фото: e1.ru, родители Егора

В Нижнем Тагиле умер мальчик, которому прострелили голову

В Нижнем Тагиле скончался восьмилетний Егор, которому летом прострелили голову. Об этом написали на своих страницах во ВКонтакте мать и сестра погибшего.

Отметим, на протяжении нескольких месяцев родные искали нейрохирургов, которые бы могли достать пулю из головы мальчика, по всему миру. Даже 10 операций на мозге не помогли спасти жизнь маленького Егора.

Напомним, инцидент произошел 5 августа 2019 года. Пьяный 35-летний мужчина стрелял по банкам, когда одна из пуль попала в голову Егора. Пострадавшего доставили в столицу Урала на вертолете. Мальчику провели 10 операций на мозге, врачи ставили прогнозы, сколько он сможет прожить в таком состоянии.

Виновный в смерти ребенка пытался переложить вину за случившееся на соседа, перебросив оружие на его участок, после чего скрылся с места преступления. Однако полицейские нашли его и начали расследование.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:14 | 12.01.2020
В Нижнем Тагиле умер мальчик, которому прострелили голову

18:53 | 12.01.2020
В Екатеринбурге с крыши многоэтажки сошел снег на бабушку-инвалида

18:22 | 12.01.2020
В Екатеринбурге участковый попался на взятке в 70 тысяч рублей

18:13 | 12.01.2020
В Кольцово задерживается рейс Екатеринбург – Дубай

17:08 | 12.01.2020
История с нелегальной свалкой на Уралмаше продолжается

14:59 | 12.01.2020
Начало предстоящей недели на Среднем Урале окажется снежным

13:18 | 12.01.2020
Скульпторы из Екатеринбурга победили в турнире «Зимний вернисаж» в Перми

12:07 | 12.01.2020
В «Изумрудном боре», новом жилом районе Екатеринбурга, появится современный детский сад на 300 мест

11:24 | 12.01.2020
В Берёзовском потерялась собака

10:48 | 12.01.2020
Свердловский «Автомобилист» начнёт выездную серию матчем с московским ЦСКА

10:34 | 12.01.2020
В аварии в Екатеринбурге пострадала 11-летняя девочка

10:23 | 12.01.2020
После падения с восьмого этажа в Берёзовском подросток попал в реанимацию

04:33 | 12.01.2020
Самыми популярными именами для детей в Перми в 2019 году были Софья и Александр

04:32 | 12.01.2020
Матчи пермских баскетболистов – самые посещаемые в Единой лиге ВТБ

11.01.2020

20:37 | 11.01.2020
Баскетболистки УГМК одержали победу над «Динамо» в гостевом матче в Новосибирске

19:57 | 11.01.2020
В Екатеринбурге ищут мужчин на роль солдат Красной армии и Вермахта в военном фильме

комментариев: 3

18:53 | 11.01.2020
В Нижнем Тагиле произошло задымление в торговом центре

18:11 | 11.01.2020
Свердловская ГИБДД устроила массовые рейды на дорогах

17:14 | 11.01.2020
На Сибирском тракте в Екатеринбурге горел ангар

16:26 | 11.01.2020
Первый замглавы администрации Екатеринбурга посетил тлеющую свалку на Уралмаше

15:33 | 11.01.2020
Лыжница из Нижнего Тагила выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Германии

14:45 | 11.01.2020
В Екатеринбурге машина сбила 80-летнюю пенсионерку

14:00 | 11.01.2020
В центре Екатеринбурга продают «золотой» пентхаус за 44,8 миллиона

13:27 | 11.01.2020
«Уральские авиалинии» вернут прямые перелёты из Екатеринбурга в Черногорию

12:43 | 11.01.2020
В Тугулымском городском округе сгорел гараж с автомобилем

11:56 | 11.01.2020
В Екатеринбурге нетрезвый мужчина напал на охранника в здании казначейства

11:11 | 11.01.2020
В Нижнем Тагиле состоятся спецпоказы фильма Федерико Феллини

10:36 | 11.01.2020
Ночью на территории Ганиной Ямы в Верхней Пышме горела баня

09:58 | 11.01.2020
Автобусный маршрут Екатеринбург — Челябинск стал одним из самых популярных российских рейсов

09:29 | 11.01.2020
Уральские ученые собирают деньги на издание карманного справочника птиц Среднего Урала

09:00 | 11.01.2020
В Екатеринбурге с балкона 20-этажного дома выпал человек

08:36 | 11.01.2020
В одной из квартир двухэтажного дома в Екатеринбурге случился пожар. Один человек погиб

10.01.2020

21:37 | 10.01.2020
Из-за пожара жильцы трехэтажки в Екатеринбурге чуть не остались без крова

20:54 | 10.01.2020
В Большом Истоке огонь охватил частный жилой дом

20:29 | 10.01.2020
Детей-отказников в Свердловской области стало меньше

20:03 | 10.01.2020
Следователи проводят проверку по факту пропажи 15-летней девочки из Ревды





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 