В Екатеринбурге участковый попался на взятке в 70 тысяч рублей

18:22 | 12.01.2020

В Екатеринбурге оперативники подразделения собственной безопасности свердловского ГУ МВД задержали участкового уполномоченного отдела полиции №11 городского УМВД Айдына Рустамова.



Как стало известно veved.ru, майор был задержан еще в конце декабря 2019 года при получении денежных средств в размере 70 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).



По данным издания, деньги были переданы уроженцем одной из южных республик за оказание некоего содействия при оформлении и получении документов.



В настоящее время материалы находятся в следственном отделе по Железнодорожному району г. Екатеринбурга свердловского Следственного комитета.

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