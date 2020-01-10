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18:22 | 12.01.2020
В Екатеринбурге участковый попался на взятке в 70 тысяч рублей
Как стало известно veved.ru, майор был задержан еще в конце декабря 2019 года при получении денежных средств в размере 70 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
По данным издания, деньги были переданы уроженцем одной из южных республик за оказание некоего содействия при оформлении и получении документов.
В настоящее время материалы находятся в следственном отделе по Железнодорожному району г. Екатеринбурга свердловского Следственного комитета.
© «Вечерние ведомости»
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